Auszeichnung für die von Pyjama Pictures kommende Serie "Die Discounter": Wie am Freitag bekannt wurde, bekommen Mitwirkende an der Produktion kommende Woche den Ensemblepreis des Deutschen Schauspielpreises. "Mit viel Humor lässt uns 'Die Discounter' hinter die Kulissen einer Billig-Supermarkt-Filiale schauen und überzeugt durch die enorme Spielfreude des Ensembles. Im starken Zusammenspiel gelingt es, dass jeder einzelne Charakter zum Protagonisten wird", erklärt die DSP-Jury ihre Entscheidung und ergänzt: "Die improvisierten Dialoge entfalten ihre Komik besonders in den unangenehmen Situationen, in die sich die Spieler*innen immer wieder gegenseitig bringen. Hier wird keiner verschont, und gerade das macht alle Figuren trotz oder gerade wegen ihrer Schwächen und Gemeinheiten so sympathisch."