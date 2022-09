Dieter Bohlen hatte es in einem von ihm vor wenigen Tagen auf Social Media veröffentlichten Video schon angekündigt. Die neue Jury von "Deutschland sucht den Superstar" werde zwar nicht divers besetzt sein, dürfte aber für Kontroversen sorgen. Gemeint war damit vor allem der vierte und zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannte Name. Nun ist klar: Jury-Stuhl Nummer vier besetzt Katja Krasavice. "'DSDS' und ich - Ich freu‘ mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit - von mir aus kann’s sofort losgehen!", sagt die neue RTL-Jurorin in einer am späten Freitagnachmittag verschickten Sendermitteilung. Krasavice ist Webvideoproduzentin, hat mehrere Alben sowie ein Sachbuch veröffentlicht und wurde einem größeren Fernsehpublikum durch die Teilnahme an der "Promi Big Brother"-Staffel 2018 bekannt.