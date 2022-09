In Berlin, London, Oxford und auf Schloss Marienburg und Umgebung produziert UFA Fiction in diesen Wochen und Monaten die kommende Prime Video-Serie "Save Me". Nun ist auch bekannt, wer vor den Kameras agiert. Für tragende Rollen gecastet wurde etwa der unter anderem aus "How to Sell Drugs online (fast)" bekannte Damian Hardung (spielt dort Dan). Neben ihm ist Harriet Herbig-Matten zu sehen, die schon die "Bibi & Tina"-Serie prägte. Ebenfalls zum Cast gehören Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt sowie Runa Greiner. "'Save Me' ist eine Geschichte voller Liebe, Verrat und Glamour", sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video, im Sommer, als bekannt wurde, dass der Streamer sich die Rechte an dem Stoff gesichert hatte. "Wir freuen uns, Mona Kastens Bestseller-Roman gemeinsam mit UFA Fiction als sechsteilige romantische Drama-Serie umzusetzen."

Im Zentrum steht die ehrgeizige Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen, die auf dem elitären Maxton Hall Privatcollege einzig und allein auf ihren Lebenstraum hinarbeitet: die Bewerbung an der Oxford University. Ihre sorgfältig geordnete Welt gerät jäh aus den Fugen, als sie unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, das sie mitten ins Fadenkreuz des überprivilegierten, arroganten Schulschwarms James Beaufort rückt. Dieser versucht fortan mit allen Mitteln, Rubys Schweigen zu erkaufen.

Produzent ist Markus Brunnemann, Ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Valentin Debler ist Producer. Daphne Ferraro arbeitet als Head-Autorin. Der Writers Room besteht aus Marc Schießer, Marlene Melchior, Zoe Hagen, Nina Rathke, Anna Schimrigk und Juliana Lima Dehne. Hinter der Kamera agiert Christof Wahl, Isabel von Forster zeichnet für das Production Design verantwortlich, Gabriela Reumer für die Kostüme.

Einen exakten Termin für "Save Me" hat Amazon indes noch nicht genannt, die weltweite Veröffentlichung ist aktuell für das Jahr 2023 geplant.