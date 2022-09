Am Dienstagnachmittag musste ProSieben den Verlust der Football-Rechte ab 2023 kommunizieren. Am Mittwochvormittag legt der Sender nun positive Nachrichten nach. So wurden die Exklusiv-Verträge mit den Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt "um mehrere Jahre" verlängert. Joko hat am Dienstagabend on air eine weitere, erfolgreiche Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" beendet, Klaas ist mit seinem Late-Night-Format "Late Night Berlin" erfolgreich zurückgekehrt.

Kommenden Samstag sowie am 24. September sind Ausstrahlungen von "10 Jahre Duell um die Welt", der gemeinsamen Primetime-Show von Joko und Klaas geplant. Derzeit findet zudem die Produktion einer neuen "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Staffel statt. Sie soll on air am 18. Oktober debütieren und dann wie üblich dienstags zur Primetime laufen.



"We love! Seit zehn Jahren gehören Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben fest zusammen und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Sie stehen nicht nur für ausgezeichnete Unterhaltung und selbstentwickelte Shows, die weltweit einzigartig sind, sondern schenken uns und den Zuschauer:innen immer wieder besondere, herausragende und relevante Fernsehmomente", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann und sprach von "einzigartigem" Entertainment. Joko und Klaas machten es in einem gemeinsamen Statement kürzer: "Ja, es ist Liebe!"

In der kommenden Woche hofft ProSieben dann auf Fernsehpreise für das von Florida Entertainment kommende Format "Wer stiehlt mir die Show?". Nominiert ist es nicht nur als beste Unterhaltungsshow, sondern auch in zwei Personenkategorien: Für die beste Ausstattung und beste Regie. ProSieben hat indes eine Fortsetzung des Formats im Jahr 2023 auch offiziell bestätigt.