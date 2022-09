Ein verrücktes Abenteuer voller Emotionen, Empowerment und Selbstfindung "am Puls der Queer-Community" verspricht eine neue und dreiteilige Doku, die der Streamingdienst RTL+ Ende September zur Verfügung stellen wird. In "Drag me to the USA" (Start: 29. September) machen die Drag Queens Miss Ivanka T, Elyssa Fleur sowie Vivienne Lovecraft einen Roadtrip durch den Süden der USA: Von New Orleans bis Los Angeles.

Nach RTL-Angaben erleben die drei in den rund 30 Minuten langen Folgen, die im Frühjahr 2022 produziert wurden, die Realität in den USA: Vom bunten Mardi Gras in New Orleans mit seiner Vielfalt und Skurrilität, über eine deutschstämmige Stadt in Texas oder eine Cruising Zone mitten in der Wüste bis hin zu fast vergessenen Durchfahrtsorten und der verführerisch falschen Glitzerwelt Los Angeles.

Umgesetzt wurde "Drag me to the USA" von der eitelsonnenschein GmbH, Produzenten sind Lutz Heineking Jr. und Marco Gilles. Corinna C. Poetter ist Producerin. Für Buch und Regie zeichnet Yony Leyser verantwortlich.

Wer die drei teilnehmenden Drag Queens noch nicht kennt: Miss Ivanka T moderiert den Schwulen-Podcast "GAG – Der Podcast" (gemeinsam mit Robin Solf, ehemals Kandidat bei "Prince Charming"). Die auf den Philippienen geborene Vivienne Lovecraft macht nachts Drag, tagsüber arbeitet sie in einer Berliner Kreativagentur und Elyssa Fleur tanzt, podcastet und ist auf Social Media sehr aktiv.

RTL hatte zuletzt schon mit dem Format "Viva la Diva" von sich reden gemacht. Darin verwandelten sich sechs prominente Männer in Drag Queens. Das Format ist aktuell als beste Unterhaltungsshow für einen Deutschen Fernsehpreis vorgeschlagen.