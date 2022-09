am 08.09.2022 - 15:36 Uhr

Queen Elizabeth II. steht seit einigen Stunden unter ärztlicher Aufsicht. Der Buckingham Palast hat am Donnerstagmittag ein kurzes Statement veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Ärzte "besorgt" um den Gesundheitszustand Ihrer Majestät sind. Unter anderem die britische BBC berichten seitdem ausführlich rund um das Geschehen am Buckingham Palast.

Das Erste und das ZDF haben bis zum jetzigen Stand noch keine Sondersendungen angekündigt.