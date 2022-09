am 12.09.2022 - 14:46 Uhr

Als ehemalige Moderatorin des Politmagazins "Frontal 21" ist Hilke Petersen vielen Zuschauerinnen und Zuschauern des ZDF bekannt. Zum 1. Januar 2023 übernimmt die Journalistin nun die Leitung des ZDF-Auslandsstudios in London, wie der Mainzer Sender am Montag mitteilte. Die derzeitige Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion folgt auf Diana Zimmermann, die nach mehr als sieben Jahren als Korrespondentin für Großbritannien und Irland ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin gewechselt ist.

"Diana Zimmermann hat unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in den vergangenen Jahren exzellent und umfassend über den Brexit und seine Folgen informiert. Hilke Petersen wird diese hohe Qualität in der Berichterstattung fortführen", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Das ZDF-Studio in London ist zuständig für die Berichterstattung aus Großbritannien, Irland und den Commonwealth-Staaten. Mit Reportagen, Hintergrundberichten und Analysen zu allen Themen dieser Regionen liefert das Studio Beiträge für das ZDF. Bis zum Amtsantritt von Hilke Petersen Anfang kommenden Jahres leitet Andreas Stamm, seit 2016 ZDF-Korrespondent in London, das dortige Studio kommissarisch.