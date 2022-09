Am Montag findet das Staatsbegräbnis für die verstorbene Queen Elizabeth II. statt – und nicht nur im Vereinigten Königreich werden die Fernsehsender großflächig berichten. Auch in Deutschland sind umfangreiche Sondersendungen geplant. Sat.1 hat sich nun als erster Sender genau in die Karten blicken lassen. Vom frühen Morgen bis ran an die Primetime will der Sender am kommenden Montag sein Programm umstellen. Ab 5:30 Uhr ist eine Ausgabe des "Frühstücksfernsehens" geplant, in der regelmäßig live nach London geschaltet werden soll.

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Unsere Zuschauer:innen sind herzlich eingeladen, am Montag mit der ganzen Welt Abschied von Queen Elizabeth zu nehmen. Sat.1 wird die Trauerfeierlichkeiten den ganzen Tag begleiten – vom 'Frühstücksfernsehen' bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr. Unsere Expert:innen liefern Hintergründe und persönliche Einschätzungen."