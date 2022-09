Nach dem Turmspringen (vergangenen Juni im Programm von RTL) und der "TV total WOK-WM" (ist für den 12. November 2022 geplant) wird in diesem Jahr noch ein weiteres Primetime-Event von Stefan Raab ins deutsche Fernsehen zurückkehren. ProSieben wird kurz vor Weihnachten auch die "Autoball-Weltmeisterschaft" neu auflegen. Entsprechendes kündigte Moderator Sebastian Pufpaff in der dieswöchigen Ausgabe von "TV total" an. Autoball soll kurz vor dem Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gespielt werden, am Freitag, 16. Dezember 2022. An diesem Tag ist bei der Fußball-WM kein Spiel angesetzt. Austragungsort des Autoball-Sports ist die ZAG Arena in Hannover.

Sebastian Pufpaff geht an diesem Abend für Deutschland ins Rennen, zudem mischen sieben weitere Nationen mit. Wer außerdem dabei ist, steht noch nicht fest. Insgesamt es ist das fünfte Mal, dass eine "Autoball-WM" ausgetragen wird. Erstmals lief das Format im Jahr 2008 bei ProSieben, in Folge anlässlich jedes großen Fußball-Turniers, also noch 2010, 2012 und 2014. Danach begann die Fernsehrente von Stefan Raab als Moderator.



Die vier bisher gesendeten Ausgaben bescherten ProSieben einst zwischen gut 15 und über 25 Prozent Marktanteil in der Altersklasse 14 bis 49. Spitzenreiter war die Übertragung im Jahr 2010. ProSieben zur Entscheidung der Neuauflage ermutigt haben dürften derweil auch die starken Quoten des "RTL Turmspringens" Anfang Juni: Der Kölner Sender erreichte damit über 21 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.