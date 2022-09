Ab der kommenden Woche zieht Bild im Fernsehen die Ausstrahlung seiner Talkshows vor. Nachdem "Viertel nach Acht" vor einigen Monaten - ungeachtet des Sendetitels - auf 23:15 Uhr verlegt wurde, soll die lineare Ausstrahlung der von Nena Schink präsentierten Sendung fortan jeweils dienstags bis donnerstags um 22:15 Uhr erfolgen. Bei YouTube ist die Ausstrahlung wie gehabt für 20:15 Uhr vorgesehen.

Im Zuge dessen setzt Bild künftig an gleich fünf Tagen pro Woche um 22:15 Uhr auf Talks, denn auch der bislang sonntags ausgestrahlte Polittalk "Die richtigen Fragen" erhält einen neuen Sendeplatz - er ist ab sofort immer montags um 22:15 Uhr bei Bild zu sehen. In der Anfangszeit hatte Bild die Sendung noch sonntags parallel zu "Anne Will" ausgestrahlt, zuletzt rückte die Sendung um eine Stunde nach hinten. In der ersten Montagsausgabe wird Moderator Kai Weise übrigens unter anderem den Grünen-Politiker Anton Hofreiter, Ex-Manager Thomas Middelhoff sowie Ex-Linken-Mitglied Oskar Lafontaine begrüßen.

Bereits bekannt war, dass Bild auch freitags auf eine Talkshow setzen wird: Am kommenden Freitag wird erstmals der Sex-Talk "Komm doch!" mit Giulia Siegel zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Die Sendung läuft einmal im Monat als Erstausstrahlung um 22:15 Uhr, in den übrigen Wochen wird schlicht noch einmal die aktuelle Folge wiederholt.

"Corona, Krieg und Energie-Krise sind nur einige der Themen, die die Menschen in unserem Land umtreiben", so Claus Strunz, Bild-Chefredakteur TV und Video. "Viele haben die Sorge, dass nicht mehr alle Meinungen gehört werden. Die Talks bei Bild TV stehen genau für das, was uns auszeichnet, klare Worte und freier Meinungsaustausch. Deutschland hat Redebedarf - mit dem Talk-Herbst und der früheren Sendezeit um 22:15 Uhr wollen wir noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, live daran teilzuhaben und auf allen Plattformen Gesprächsstoff bieten."