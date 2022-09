Am 1. November 2022 feiert bei RTL+ die Serie "Ze Network" ihre Premiere, in der David Hasselhoff und Henry Hübchen in den Hauptrollen sich selbst spielen. Und nicht nur Hasselhoff ist dabei, auch K.I.T.T. hat seinen Auftritt. RTL spricht von einem "herrlich schrägen Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und voll schwarzem Humor". Insgesamt umfasst die Serie, die Christian Alvart inszeniert und gemeinsam mit Arend Remmers auch geschrieben hat, acht Folgen. Produziert wurde die Serie von Syrreal Entertainment und CBS Studios für RTL+.

"Ze Network" beginnt für deutsche Verhältnisse erstaunlich fulminant mit einer Verfolungsjagd durch die engen Gassen Roms inklusive des Einsatzes diverser Gadgets – die man fast schon aus irgendeinem Bond-Film entnommen halten könnte, wenn da nicht irgendwann David Hasselhoff grinsend für einen Cameo-Auftritt in der Gegend herumstehen würde. Zum Glück erreicht die Serie dann aber doch noch ihre Meta-Ebene, wenn sich David Hasselhoff im Anschluss bei seiner Agentur beklagt, dass er es leid ist, immer nur absurde Versionen seiner selbst zu spielen.

Das hält Hasselhoff, der selbst auch einer der Executive Producer der Serie ist, aber freilich nicht davon ab, genau das letztlich mit „Ze Network“ zu tun. Weil die erträumten Charakter-Rollen für den alternden Star, an den schon die eigene Agentur den Glauben verloren hat, in Hollywood ausbleiben, lässt er sich zur Übernahme einer Theaterrolle in Deutschland überreden – wo sich der "Osten von Berlin" allerdings als Görlitz entpuppt, wohin es ihn an der Seite von Henry Hübchen verschlägt. Dort findet er sich inmitten einer internationalen Verschwörung aus dem Kalten Krieg wieder – zumindest, wenn man alles für bare Münze nehmen kann, denn Hasselhoff hat ständige Bewusstseinsaussetzer, wodurch man von Szene zu Szene springt.

Es stellen sich jedenfalls viele Fragen: Verbirgt sich hinter Thomas Gesach (Maximilian Mundt) tatsächlich ein windiger Geheimagent, der im Namen von 'Ze Network' eine weltweite Verschwörung orchestriert – oder doch nur ein größenwahnsinniger Blumenhändler mit schlechter Perücke? Welche Rolle spielt die einfühlsame Theaterassistentin Melli Spitz (Lisa-Marie Koroll) und kann man ihr wirklich vertrauen? Was macht Bela B Felsenheimer an der Hotelrezeption und warum wird Wotan Wilke Möhring in eine Verfolgungsjagd verwickelt?

In der Serie wird eigentlich teils deutsch und teils englisch gesprochen. Neben dieser Originalversion bietet RTL+ auch eine komplett synchronisierte deutsche Fassung an, in der Ronald Nitschke David Hasselhoff seine Stimme leiht. Hasselhoff, der auch als einer der Executive Producer fungiert, sagt: "'Ze Network' ist anders als alles, was es bisher gab. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist emotional, actionreich, lustig und traurig zugleich. Der Humor ist teilweise so schwarz, dass man in den unangebrachtesten Momenten lacht – ein unheimliches Vergnügen. Außerdem wird sich das Publikum immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich Fakt oder doch nur Fiktion?"