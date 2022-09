Eine überraschend kurzfristige Umbenennung des internationalen Streaming-Dienstes Starzplay wurde für den morgigen Donnerstag angekündigt. Demnach wird außerhalb des amerikanischen und kanadischen Heimatmarktes der Name Starz künftig nicht mehr vorkommen, stattdessen setzt man hier darauf, dass der Name des Mutterkonzerns Lionsgate international bekannter ist und hängt an diesen wie inzwischen allgemein üblich ein Plus dran. Ausgenommen bleiben lediglich Starzplay Arabia und Lionsgate Play in Süd- und Südostasien.

"International unter dem Namen Lionsgate+ zu operieren, bietet eine eigenständige und unterscheidbare Identität in einem zunehmend überfüllten Weltmarkt. Diese stützt sich auf den Markenwert des Namens Lionsgate, der auf der ganzen Welt stark ist, wie unsere umfangreichen Untersuchungen gezeigt haben. Auch nach der Aufteilung von Starz und dem Studio-Geschäft von Lionsgate wird die Marke Lionsgate für den anhaltenden Erfolg unserer internationalen Plattform wertvoll bleiben", sagt Jeffrey Hirsch, President und CEO von Starz.

Der neue Name ist auch deshalb überraschend, weil wie von Jeffrey Hirsch angesprochen Lionsgate eine Aufspaltung anstrebt und Anteile an Starz verkaufen will. Auch wenn Starzplay nun international nicht mehr den Namen Starz trägt bleiben ein wesentlicher Inhalt die Starz-Eigenproduktionen, die gleichzeitig mit der US-Ausstrahlung auch weltweit starten - etwa der Politthriller "Gaslit", oder die historischen Dramen "Becoming Elizabeth" und "The Serpent Queen". Auch "The Girl from Plainville", "Gangs of London" oder "The Great" laufen dort ebenso wie alle Serien aus dem "Power"-Universum. Mit "Nachts im Paradies" wurde im Frühjahr auch eine erste deutsche Produktion beauftragt.

"Unser Engagement, mutige, sorgfältig ausgewählte Geschichten zu erzählen, in denen wir Grenzen überschreiten und Erwartungen herausfordern, bleibt unverändert", erklärt Superna Kalle, President of International Networks bei Starz, anlässlich des Rebrandings. "Wir haben starke Beziehungen zu unseren Zuschauern aufgebaut und freuen uns darauf, ihnen mit Liionsgate+ weiterhin erstklassige Geschichten zu liefern."