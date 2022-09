Rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil holte RTLzwei im vergangenen Jahr im Schnitt, als erstmals Episoden von "Mensch Retter – Jede Sekunde zählt" im Programm vertreten waren. Die Doku-Reihe wird nun zeitnah fortgesetzt. Ab dem 20. Oktober 2022 und dann vier Mal donnerstags zur besten Sendezeit hat der Kanal eine neue Staffel angekündigt. Umgesetzt wurde diese erneut von der Produktionsfirma White Mexicans GmbH.

In Rendsburg, Schleswig-Holstein, wird Dr. Britta Raitschew in dieser auf ihren Schichten bei der DRF-Luftrettung begleitet. Der Münchner Kinderarzt Dr. Simon Brosseder nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in seinen spannenden Alltag. Die Landretter Julian und Sven von der ASB-Wache in Zweibrücken wollen zeigen, dass es in ihrem beruflichen Alltag familiärer zugeht – viele Menschen, die sie behandeln, kennen sie sogar privat. Jens und Nils, die täglich Leben in Ludwigshafen retten, zeigen indes, dass sie nicht immer freundlich empfangen werden. Jens etwa wurde unlängst im Dienst die Hand gebrochen.



Noch bis zum 13. Oktober zeigt RTLzwei am Donnerstagabend um 20:15 Uhr übrigens die Blaulicht-Doku "Polizei im Einsatz". Die zweite Staffel dieser Sendung wurde von der Good Times Fernsehproduktion umgesetzt.