Sogar Bestseller-Autor Stephen King fand lobende Worte für den deutschen Thiller "Kleo": Als spannend und sehr lustig bezeichnete er das Werk der Firma Zeitsprung Pictures. Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad schrieben die Bücher der Serie, die nun eine Fortsetzung erhält. Das berichtet jedenfalls der amerikanische Branchendienst "Deadline" und beruft sich dabei auf Katja Hofem, VP German Original Series.

Hofem erklärte dem Dienst, dass die Fortsetzung von "Kleo" auch ein Beweis dafür sei, dass Netflix auf über mehrere Staffeln hinweg laufende Serien setzen wolle. Weitere Details zum kommenden Drehstart und daraus folgend auch zum geplanten Veröffentlichtungstermin beim Streamingdienst gibt es aber noch nicht.

"Kleo" erzählt die Geschichte einer gleichnamigen Spionin, die Ende der 80er Jahre im Auftrag eines Geheimkommandos der Stasi einen westdeutschen Geschäftsmann zur Strecke bringt. Doch dann wird sie verraten und inhaftiert, was dazu führt, dass sich selbst ihr Großvater von ihr abwendet. Erst mit dem Mauerfall wird Kleo aus der Haft entlassen – es startet ein persönlicher Rachefeldzug. Im großen DWDL-Interview sagte Hanno Hackfort anlässlich des Serienstarts im Sommer: "Wir wollten halt nicht noch ein Nach-Wende-Berlin erzählen, so wie es wirklich war. Sondern ein Nach-Wende-Berlin wie es sich damals in dem Moment angefühlt hat - und das war völlig irre. In der Zeit bevor dann klar war, dass Deutschland wieder eins wird. Man wusste morgens nicht, was am Abend gelten würde und die Lagerhalle von gestern ist heute ein Club und morgen schon wieder nicht mehr."

Jella Haase ist in der Hauptrolle der Serie zu sehen, zudem gehören Dimitrij Schaad, Vladimir Burlakov, Julius Feldmeier, Marta Sroka, Vincent Redetzki und andere zum Ensemble.