Nach der Verleihung der US-Primetime-Emmys ist vor der Verleihung ihres internationalen Pendants: Am 21. November werden in New York wieder die International Emmys vergeben. 60 Produktionen aus insgesamt 23 verschiedenen Ländern wurden dafür nun nominiert. Die meisten Nominierungen gingen dabei wie üblich nach Großbritannien (11), gefolgt von Frankreich mit acht und Mexico mit fünf Nominierungen. Und immerhin eine deutsche Produktion findet sich auch darunter.

Es handelt sich um das von Constantin Entertainment für Prime Video produzierte Format "LOL: Last One Laughing", bei der Comedians unter der Aufsicht von Michael Bully Herbig sich gegenseitig zum lachen bringen müssen, ohne selbst zu lachen. "LOL" tritt in der Kategorie "Non-Scripted Entertainment" gegen die argentinische Version von "The Voice", das australische "Love on the Spectrum" und "Top Chef Middle East" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Als beste Drama-Serie sind mit "Lupin" und "Narcos: Mexico" gleich zwei Netflix-Serien von Gaumont - einmal aus Frankreich, einmal aus Mexico - im Rennen, sie müssen sich mit "Reyka" aus Südafrika und "Vigil" aus Großbritannien messen. In der Kategorie Comedy ist das britische "Sex Education" neben "Búnker" (Mexico), "Dreaming whilst black" (UK) und "On the Verge" (Frankreich) nominiert.

Die komplette Nominiertenliste

