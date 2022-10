Nachdem die ARD zum Ende der aktuellen Staffel von "Gefragt - Gejagt" eine "Eventwoche" angekündigt hat, während der man das abgewandelte Konzept des Spin-Offs "Beat the Chasers" nun auch in Deutschland testet, hat man sich auch fürs Comeback von "Wer weiß denn sowas?" am 24. Oktober ein besonders Event ausgedacht: Einen 25-stündigen Live-Quiz-Marathon.

Wie die ARD zuerst der "Bild am Sonntag" steckte, beginnt die XXL-Show mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton auf dem regulären Sendeplatz am Montag um 18 Uhr im Ersten - und anders als gewohnt diesmal nicht als Aufzeichnung, sondern eben live. Um 18:50 Uhr ist dann zwar im Fernsehen erstmal Schluss, in der ARD-Mediathek geht es dann aber bis zur nächsten regulären Sendung am kommenden Tag weiter. Ausschnitte davon sind ab 0:40 Uhr nachts und am nächsten Vormittag ab 11:15 Uhr - wenn im Ersten normalerweise eine Wiederholung von "Wer weiß denn sowas?" laufen würde - auch wieder im klassischen TV zu sehen. Zudem geht's im Ersten dem Bericht zufolge am Vorabend dann schon ab 17:15 Uhr statt erst um 18 Uhr wieder los.

Pausen gibt's nicht. Wer auf die Toilette müsse, könne die Sendung kurz verlassen, gegessen werde im Studio während der Sendung. Welche prominenten Gäste an Bord sind geht aus dem Bericht nicht hervor. Teil des Konzepts sei aber, dass auch das Publikum durchgehend anwesend sein soll - zumindest, wenn es wie üblich den erspielten Betrag des Gewinner-Teams unter sich aufteilen will. Jeder könne jederzeit gehen, die nach 25 Stunden erspielte Summe werde aber am Ende nur unter den noch verbliebenen Studio-Gästen aufgeteilt und die gleiche Summe zudem an ehrenamtlich engagierte Menschen gespendet.

Die Idee für die Mammut-Aktion zum Sendestart sei von Kai Pflaume selbst gekommen, erläuterte der gegenüber der "Bild am Sonntag" und verwies darauf, dass es solche XXL-Live-Aktionen im Internet regelmäßig gebe. Die Sendung wolle er übrigens nicht im Anzug moderieren, sondern sich etwas Bequemeres anziehen, um die 25 Stunden auch durchzuhalten.