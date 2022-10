am 05.10.2022 - 13:41 Uhr

Schon seit einigen Monaten reiten deutsche Fernsehsender die Retro-Welle. Sat.1 hat "Geh auf's Ganze" zurückgebracht, RTL "Die 100.000 Mark Show" und "Der Preis ist heiß". Nun ist auch ein Ausstrahlungstermin für eine neue Episode von "RTL Samstag Nacht" gefunden, wenngleich die Produktion gar nicht mehr nachts, sondern schon abends zu sehen ist.

"RTL Samstag Nacht" reiht sich also ein in gleich mehrere Showformate, die im Herbst bei RTL die durch die Pause von "Das Supertalent" entstandene Lücke schließen sollen. Aktuell zeigt der Sender, wenn auch ohne Erfolg, eine weitere "Die Puppenstars"-Staffel, zudem ist ein Geburtstagsabend rund um "Dirty Dancing" ebenso geplant wie ein Primetime-Event namens "RTL Wasserspiele". Für Sonntag, den 30. Oktober hat RTL indes noch ein Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" in Aussicht gestellt.