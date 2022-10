Der Schock über das besiegelte Aus der erfolgreichen "Klinik am Südring" währte bei Filmpool nur kurz, schließlich nutzte RTLzwei die Gunst der Stunde und brachte zusammen mit der auf Scripted Realitys spezialisierten Produktionsfirma binnen kurzer Zeit ein Nachfolge-Projekt auf die Schiene, dessen Ausstrahlung noch in diesem Monat beginnen wird. Bestätigt ist nun auch der Titel: Weil die Namensrechte an der "Klinik am Südring" bei Sat.1 liegen, wird die neue RTLzwei-Sendung - wie bereits vermutet - auf den sehr ähnlich gelagerten Namen "Südklinik am Ring" hören.

Doch nicht nur mit Blick auf den Titel werden sich die Fans des Formats kaum umstellen müssen. Auch beim Sendeplatz setzt RTLzwei auf Kontinuität: Wie der Privatsender gegenüber DWDL.de bestätigte, startet die "Südklinik am Ring" am 24. Oktober und läuft fortan montags bis freitags um 16:05 Uhr - also nahezu exakt auf jenem Sendeplatz, auf dem die "Klinik am Südring" aktuell noch in Sat.1 zu sehen ist.

Der Starttermin ist zugleich klug gewählt, denn ab dem 24. Oktober räumt das Sat.1-Format seinen Sendeplatz zugunsten der vorgezogenen Neuauflage von "Britt - Der Talk" (DWDL.de berichtete). Die "Klinik am Südring", von der noch frische Folgen vorliegen, rückt im Zuge dessen in Sat.1 auf den Sendeplatz um 15:00 Uhr - könnte damit also der "Südklinik am Ring" sogar noch zu Rückenwind verhelfen, sofern es RTLzwei gelingt, die Fans des Formats zum Umschalten zu mobilisieren.

Helfen könnte in diesem Zusammenhang, dass RTLzwei und Filmpool bei der Besetzung auf bekannte Gesichter setzen. Wie gehabt besteht das Ensemble der Scripted-Reality-Soap aus ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten, wie auch Pflegekräften, "denn nur so kann die Arbeit eines Krankenhauses hautnah und unverfälscht dargestellt werden", erklärt der Sender. Gedreht wird weiterhin in Wegberg an der niederländischen Grenze, wohin die Klinik-Location erst vor nicht allzu langer Zeit verlagert worden ist.

"Volles Haus" statt Scripted Reality

Bei RTLzwei hofft man indes durch das bereits etablierte Format auf frischen Wind für die seit geraumer Zeit mit großen Quoten-Problemen kämpfende Daytime des Senders. In Sat.1 verzeichnete die "Klinik am Südring" in diesem Jahr bislang durchschnittlich rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - was freilich auch für RTLzwei ein voller Erfolg wäre. Im September lag der Monatsmarktanteil des Privatsenders in der Zielgruppe bei weniger als vier Prozent.

Sat.1 hatte erst vor wenigen Monaten angekündigt, die Produktion sämtlicher Scripted Realitys einzustellen. Ein durchaus überraschender Schritt, schließlich sorgen Formate wie die die "Klinik am Südring" oder "Auf Streife" noch immer für sehr passable Quoten. Jüngst funktionierte zudem die Ermittler-Doku "Richter und Sindera" auf dem 14-Uhr-Sendeplatz überraschend gut. Ungeachtet dessen will sich Sat.1 fortan auf seine neue Live-Strecke "Volles Haus" konzentrieren, deren Start für den Winter angekündigt worden ist.

Mit einem Beginn vor der Fußball-WM ist allerdings nicht zu rechnen und der plötzliche Abgang von Mark Land bei der Kölner Produktionsfirma Flat White Productions, die "Volles Haus" herstellen wird, deutet bislang nicht gerade auf eine reibungslose Vorbereitungsphase hin (DWDL.de berichtete). Womöglich also ein guter Zeitpunkt für RTLzwei, um mit einem etablierten Format Boden gutzumachen. Bestellt wurden zunächst 80 Folgen.