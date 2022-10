am 07.10.2022 - 08:06 Uhr

Jan Georg Schütte schlüpft noch in diesem Jahr wieder in die Rolle des Paartherapeuten Klaus Kranitz. Wie jetzt bekannt wurde, werden vier neue Folgen der Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" ab dem 25. November in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab dem 30. November zm 22:30 Uhr im NDR Fernsehen.

Schütte verkörpert in der schwarzhumorigen Serie nicht nur den Titelhelden, sondern ist zugleich Ko-Autor und Regisseur. Die Paare werden verkörpert von Alice Dwyer, Edin Hasanovic, Yannik Heckmann, Aleksandar Jovanovic, Bjarne Mädel, Peter Simonischek, Laura Tonke und Elisa Schott. Gemeinsam entwickelten die Darstellerinnen und Darsteller die Eigenheiten ihrer ungewöhnlichen Charaktere sowie deren Beziehungen spontan vor laufender Kamera und nutzten die Freiheit des Impro-Formats.

In der zweiten Staffel verfolgt Kranitz ein neues Ziel: Er möchte die digitale Dating-Welt für seine Machenschaften nutzen. Sein treues Versprechen: bei Trennung Geld zurück. Wieder an seiner Seite: Auftragskiller Manni, gespielt von Bjarne Mädel, der diesmal gleich zwei Charaktere in einem Körper spielt.

"Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" ist eine Produktion der Florida Film, als Produzenten fungieren Sebastian Schultz und Lars Jessen im Auftrag der ARD Degeto und des NDR.