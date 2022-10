am 07.10.2022 - 15:11 Uhr

Das Zweite Deutsche Fernsehen verjüngt derzeit sein Herzkino. In den vergangenen Wochen starteten die Arbeiten an gleich mehreren neuen Reihen für den Sendeplatz am Sonntagabend, darunter darunter befinden sich Formate wie "Dr. Nice", "Unter'm Apfelbaum" oder "Familie Anders". Damit aber nicht genug. Vor einigen Tagen startete die Produktion von "Liebe kennt keinen Unterschied"-Filmen (Arbeitstitel).

Das ZDF-Herzkino lockt seit Jahren sehr konstant an die fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt an. Die in diesem Jahr bisher reichweitenstärkste Reihe ist "Frühling", hier schalteten teils über sechs Millionen Interessierte ein.