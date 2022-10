1977 gestartet, ist "Ich trage einen großen Namen" die Ratesendung mit der längsten Geschichte im deutschen Fernsehen. Doch nun hat sich der SWR überraschend dazu entschieden, den TV-Klassiker einzustellen. Wie der Sender mitteilte, wird die 747. Folge, deren Ausstrahlung für den 12. Februar geplant ist, zugleich die letzte sein.

"Die Entscheidung, 'Ich trage einen großen Namen' nicht mehr als Ratespiel fortzuführen, ist uns wahrlich nicht leichtgefallen", sagte Clemens Bratzler, Programmdirektor Information beim SWR. "In großer Dankbarkeit für diesen jahrzehntelangen Erfolg beenden wir eine Ära, um neue Wege gehen zu können. Denn wir wollen verstärkt in digitale Formate vor allem in der ARD-Mediathek investieren für diejenigen, die wir im linearen Fernsehen nicht mehr erreichen." Bratzler führt etwa den Ausbau des "Nachtcafés" an.

"Und auch den Kern von ‘Ich trage einen großen Namen’, dass Menschen die Geschichte ihrer Vorfahren vermitteln, wollen wir erhalten und zeitgemäß weiterentwickeln", so der SWR-Programmdirektor weiter. Die erste Ausgabe der Show, in der ein prominentes Rateteam den Namen einer berühmten Persönlichkeit anhand eines im Studio befindlichen Nachfahren herausfinden will, war am 24. April 1977 zu sehen. Moderatoren der Sendung waren Hans Gmür, Hansjürgen Rosenbauer und Wieland Backes, seit 2020 führte Julia Westlake durch das Ratespiel.

"Ich bedauere es sehr, dass dieser Fernsehklassiker nun nicht mehr weiter produziert wird", sagte Westlake über das Aus. "Ich habe die Sendung sehr gerne moderiert und fand die Einblicke in das Leben der prominenten Persönlichkeiten sehr spannend. Aber wie es so oft heißt: Wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere auf."