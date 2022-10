RTL bereitet derzeit die nächste Eventwoche der täglichen Serie "Unter uns" vor. Sowohl im 2021 als auch 2022 gab es solche besonderen Wochen jeweils im Spätwinter und Frühjahr. Anlässlich der nun anstehenden 7000. Folge ist erneut von einer storytechnische Höhepunkte beinhaltenden Jubiläumswoche die Rede. Diese soll vom 21. bis 25. November auf dem regulären Sendeplatz der Serie um 17:30 Uhr zu sehen sein – die 7000. Folge selbst läuft am 23. November.

Was passiert? Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) freuen sich auf ihre große, jedoch bereits ihre zweite Traumhochzeit nach der Scheidung vor ein paar Jahren, die mit der ganzen Schillerallee gefeiert werden soll. Mitgerissen von der Euphorie wird auch die neu zugezogene Stella Richter (Bettine Langehein) – und dann von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. Denn Marcel, ihr als manipulativ beschriebener Ex taucht auf. Um von ihm loszukommen, hatte Stella einst ihren Tod vorgetäuscht. Er bedroht nun Sina mit dem Tod – um sie zu retten, soll Stella ihn heiraten.



Die erste Folge lief im November 1994, einige Wochen früher als eigentlich geplant. Die vorverlegte Start war eine Reaktion RTLs auf die Ankündigung des Ersten, mit "Verbotene Liebe" ebenfalls eine neue Vorabend-Daily etablieren zu wollen. In diesem Jahr schauten bis dato knapp eine Million Menschen die Episoden der Serie aus dem Hause UFA Serial Drama, weitere kommen über RTL+ hinzu. Der durchschnittliche Marktanteil der Serie liegt in diesem Jahr bei 9,6 Prozent, was erst auf den zweiten Blick positiv ist. In die Bewertung mit einbezogen werden muss, dass "Explosiv Stories" im Vorfeld auf gerade einmal rund sieben Prozent kommt und jüngst mitunter nicht einmal fünf Prozent generierte.