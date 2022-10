Julia Leischik kehrt noch im Oktober mit neuen Folgen ihres TV-Dauerbrenners "Bitte melde Dich" ins Sat.1-Programm zurück. Wie der Sender mitteilte, läuft die neue Staffel ab dem 30. Oktober jeweils sonntags um 17:55 Uhr. Sat.1 setzt damit also weiterhin auf zweistündige Folgen des Vermissten-Formats, hinter dem die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht.

Für Leischik ist es zugleich ein Jubiläum: Zusammen mit ihrem Team sucht sie nun bereits im zehnten Jahr für Sat.1 weltweit nach vermissten Menschen. Zuvor hatte sie mehrere Jahre lang bei RTL die ganz ähnlich gelagerte Sendung "Vermisst" moderiert.

In der ersten Folge der neuen Staffel von "Julia Leischik - Bitte melde Dich" sucht Wiebke ihre Wurzeln. Sie kam 1965 in Hamburg zur Welt und wird 1972 von der Cousine ihrer leiblichen Mutter in England adoptiert. 2005 erhielt sie einen überraschenden Anruf von ihrer Schwester Jutta, die sich in England befand und sie sehen wollte. Weil Wiebke die Entscheidung inzwischen bereut, soll ihr nun Julia Leischik helfen.

Abseits von "Bitte melde Dich" hatte Julia Leischik zuletzt einen Quoten-Rückschlag hinnehmen müssen. Ihre neue Sendung "Das Haus am Meer" war Anfang September vorzeitig abgesetzt worden, nachdem der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf weniger als zwei Prozent eingebrochen war.