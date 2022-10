Rapper Bushido ist ein gefragter Mann. Im November 2021 veröffentlichte Amazon eine – ziemlich unkritische – Doku namens "Bushido – Unzensiert", in der kommenden Woche legt nun RTL+ eine sechs Folgen umfassende Langzeit-Doku nach. "Bushido – Rest", eine Produktion von Good Guys Entertainment, soll Bilder vom Prozess gegen Arafat Abou-Chaker beinhalten und auch in anderen Szenen "authentische und intime Einblicke" zeigen. Wenige Wochen nach dem Streamingstart kommen die Bilder auch ins Free-TV; und zwar abendfüllend.

RTL plant die Ausstrahlung der Doku am Donnerstag, 10. November zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht, unterbrochen nur von einem 20-minütigen News-Update in "RTL Direkt". Bushido: "In den letzten zwei Jahren hat sich vieles in meinem und im Leben meiner Familie verändert. Nicht alles war gut und deshalb mussten Anna Maria und ich wichtige Entscheidungen treffen bis hin zu der Frage, ob Deutschland noch unsere Heimat ist. Wie bleibt die Sicherheit meiner Familie auch weiter gewährleistet? Wie geht es für mich als Musiker weiter?"



Bestätigt ist nun auch, dass RTL in diesem Jahr nochmals die Samstagsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" zurückbringt. Sowohl am 5. November als auch am 12. November sind Live-Folgen zur besten Sendezeit geplant. Somit hat RTL für das Kalenderjahr 2022 acht Episoden des Formats bestellt, in den Jahren zuvor waren es stets sechs. Gezeigt wurden 2022 übrigens immer Zweierpacks – im Januar, Juni und September. Zuletzt holte die Show knapp 14 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Ob das auch am 5. November gelingen wird? An diesem Abend hat das Format mit dem Finale von "The Masked Singer" bei ProSieben besonders harte Konkurrenz.

Auf ebenfalls knapp 14 Prozent kam zuletzt die "Der Preis ist heiß"-Neuauflage. Bis dato letztmals lief die Sendung im Juni zur besten Sendezeit bei RTL – nun steht fest, wann der Kanal die dritte Folge ausstrahlen möchte. Sie ist für Mittwoch, 9. November 2022 um 20:15 Uhr eingeplant.