Intaglio Films, ein in Joint Venture der Beta Gruppe und ZDF Studios, und - gemeinsam mit der ndF - Produktionsfirma hinter der kommenden ZDF-Serie "Der Schwarm", setzt für mehrere TV-Anbieter in den kommenden Monaten die Serie "Concordia" um – darunter ist auch erneut das Zweite. Gedreht wird in Leipzig, Rom und Norditalien. Inhaltlich geht es um persönliche Daten und den Schutz dieser.

Die Handlung spielt in einer Stadt namens Concordia, deren Einwohnerinnen und Einwohner sich freiwillig durch ein umfassendes Sicherheitssystem überwachen und schützen lassen. Das heißt auch: Jede Sekunde des Lebens wird aufgezeichnet – Mikros und Kameras nehmen alles auf. Alle Aufnahmen seien sicher und unter Verschluss – so zumindest das Versprechen. Eine KI schlägt Alarm, wenn es gilt, Menschenleben zu retten oder Straftaten abzuwehren. Es ist eine gläserne Gesellschaft entstanden, aber auch ein freies, gerechtes und sicheres Miteinander. Seit 20 Jahren wird in Concordia so gelebt. In der Serie wollen andere Städte dieses System übernehmen; unter anderem Chemnitz, wo es aber kurz vor der Einführung zu einem Mordfall kommt.



"Die Visionäre hinter 'Concordia' glauben, dass sie endlich die Technologie haben, mit der eine solche schöne neue Welt verwirklicht werden kann. Doch sie müssen feststellen, dass es keine Möglichkeit gibt, das Böse draußen zu halten, da es von innen kommt", sagt Frank Doelger, der Showrunner und Executive Producer ist. Regisseurin Barbara Eder erklärt: "'Concordia' greift zwei Aspekte auf: die Technologie und ihren Missbrauch sowie die Art und Weise, wie sie die Hierarchie der Gesellschaft prägt." Geschrieben wurde "Concordia" von Nicholas Racz ("The Burial Society"), Isla van Tricht und Mike Walden ("The Frankenstein Chronicles"), von dem auch die Idee zur Serie stammt. Producer sind Tobias Gerginov, Jacob Glass und Sergio Ercolessi.