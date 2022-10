Seit vielen Jahren ist "Die Höhle der Löwen" ein herausragender Erfolg für Vox, längst laufen von der Gründershow zwei Staffeln pro Jahr. Jüngst ging die diesjährige Herbstrunde zu Ende, sie bescherte dem Privatsender im Schnitt etwas mehr als 14 Prozent Marktanteil. 1,85 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die acht primetimefüllenden Folgen. Die nächste reguläre Staffel plant Vox nun wenig überraschend im Frühjahr 2023, doch ganz so lange müssen sich "DHDL"-Fans nicht gedulden, ehe sie neue Deals zu sehen bekommen.

Erstmals wird der Sender nämlich ein Weihnachtsspecial des Formats programmieren. Ein genauer Termin für "Die Höhle der Löwen – endlich Weihnachten" gibt es aber noch nicht. Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel sollen in dem Special in einer weihnachtlich geschmückten Höhle um Gründerinnen und Gründer mit den "besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen" kämpfen.



Ab kommendem Montag setzt Vox indes auf einen Neustart zur besten Sendezeit. Dann startet das Inklusionsprojekt "Zum Schwarzwälder Hirsch – Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer". In der dreiteiligen Sendung sollen 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in einem Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten.