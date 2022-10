Es war vielleicht nicht das beste Fernsehprogramm von RTL im Jahr 2022, aber eines der ungewöhnlichsten und in jedem Fall rege diskutiert. "Die Passion", die an Ostern 2022 endlich im Fernsehen lief, da sie eigentlich schon für 2020 angedacht, wegen der damals begonnenen Pandemie aber nicht umsetzbar war. Der Mix aus recht guten Quoten (15%) und viel Buzz in den Medien, bewegte RTL, früh an einer Ausgabe für 2023 zu arbeiten und davon zu sprechen, aus dem vorösterlichen Event eine regelmäßig wiederkehrende Show machen zu wollen.

Zumindest 2023 wird daraus nun nichts. Ohne genaue Angaben zu den Gründen zu machen, hat der Sender mit Sitz in Köln gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa) nun bestätigt, dass es im kommenden Frühjahr keine "Passion" im Programm geben werde. Optimistisch sei man aber, das Live-Musik-Event dafür 2024 wieder umsetzen zu können.

2022 war Essen der Austragungsort der Passion, zahlreiche bekannte Gesichter erzählten eine moderne Variante des Leidensweges Jesu Christi. Jesus wurde etwa von Alexander Klaws verkörpert, unter anderem war auch Mark Keller an Bord, sogar Jo Gerner hatte einen kleinen Gastauftritt. Thomas Gottschalk gab den Erzähler. "Passion"-Erfinder Jacco Doornbos und Matthias Alberti (Constantin Entertainment) stemmten das Großprojekt. "Wir haben am Tag der Veranstaltung ungefähr 350 Mitarbeiter. Dazu kommt das Zwölf-Mann-Orchester und der Chor mit 25 Personen. Insgesamt ist es eine riesige Maschinerie", erklärte Alberti kurz vor der Übertragung im DWDL-Interview.