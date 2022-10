am 25.10.2022 - 16:17 Uhr

Die europäische Pay-TV-Gruppe wird eine weitere Streamingapp auf ihre Geräte bringen. Bekannt wurde, dass Lionsgate+, bisher als Starzplay bekannt, ab sofort im Vereinigten Königreich auf Sky Q sowie dem Sky-eigenen Fernsehseher Sky Glass und dem neuen Sky Stream verfügbar gemacht wird. Noch in diesem Jahr, so heißt es, soll die Lionsgate+-App auch auf den Sky-Geräten in Italien und Deutschland verfügbar sein.

Lionsgate+ will unter anderem Stoffe wie "The Serpent Queen", "Liaisons" oder "Outlander" anbieten. Die Rede ist zudem von einer Reihe an Blockbuster-Fimen, die Monat für Monat das Angebot erweitern sollen.