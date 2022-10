Eine inhaltliche Neuausrichtung des wochentäglichen MDR-Nachmittagsprogramms "MDR um 2" hat das Team um MDR-Chefredakteurin Julia Krittian in den vergangenen Wochen auf den Weg gebracht. Ab November soll in der 14-Uhr-Sendung "lösungsorientierter Journalismus aus Mitteldeutschland" groß geschrieben werden. Neben den weiterhin vorkommenden aktuellen Themen will man fortan verstärkt Erfolgsgeschichten aus dem Osten erzählen und regionale Vorbilder aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in den Fokus rücken. Gezeigt werden solle, was in der Region gut laufe, was die Gesellschaft zusammenhalte. Berichtet werden soll über Innovationen, Ideen und all das, was helfe, in Krisenzeiten nicht den Mut zu verlieren.