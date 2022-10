am 27.10.2022 - 16:36 Uhr

Etwas mehr als eineinhalb Monate ist es nun her, dass Katrin Vernau als Interimsintendantin an die Spitze des RBB gewählt worden war. Diesen Posten hat sie nur bis zur ordentlichen Wahl einer neuen Intendantin oder eines neuen Intendanten für maximal ein Jahr inne - daher hat sie ihren eigentlichen Posten als WDR-Verwaltungsdirektorin auch nicht aufgegeben, sondern wurde dort für diese Zeit lediglich freigestellt.

In der Folge übernahm dort kommissarisch bislang bereits ihr Stellvertreter Thomas Bilstein die Aufgaben. Nun wurde er für die Zeit bis September 2023 auch ganz offiziell zum Verwaltungsdirektor ernannt. Einem entsprechenden Vorschlag des Intendanten Tom Buhrow stimmte der Rundfunkrat einstimmig zu, offiziell tritt er sein Amt am 7. November an. Die Verwaltungsdirektion ist insbesondere zuständig für alle zentralen Finanz- und Personalthemen - und damit aktuell auch die laufende Tarifauseinandersetzung. Daneben gehören unter anderem auch das Immobilien-Management, der Zentrale Einkauf, die Lizenzabteilung und viele organisatorische Aufgaben zum Bereich der Verwaltungsdirektion.

WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ich danke Dr. Thomas Bilstein, der sich bereit erklärt hat, für die Zeit des ruhenden Vertrages von Dr. Katrin Vernau die Leitung der Verwaltungsdirektion zu übernehmen. Er kennt den WDR seit mehr als 30 Jahren und hat in der Vergangenheit zahlreiche wichtige Projekte erfolgreich koordiniert. Als langjähriger stellvertretender Direktor leitet er bereits seit September das Team der Verwaltungsdirektion. Ich freue mich, mit Dr. Thomas Bilstein weiterhin einen sehr erfahrenen Manager an meiner Seite zu haben."

Der Rundfunkratsvorsitzende Rolf Zurbrüggen bezeichnete Bilstein als "kenntnisreichen und fachkundigen" Vertreter, der für Kontinuität stehe und mit den Strukturprojekten des Senders bereits bestens vertraut sei. Bilstein ist schon seit mehr als 30 Jahren für den WDR in unterschiedlichen Positionen tätig. Zu Beginn seiner Tätigkeit war er im Justiziariat tätig, danach Referent und später Leiter der Intendanz. Er ist seit April 2011 neben seiner Funktion als Hauptabteilungsleiter Betriebsmanagement stellvertretender Verwaltungsdirektor.