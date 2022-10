Julia Reuter wird zum 1. November zur Geschäftsführerin der Bavaria Film GmbH berufen und wird in der Funktion des Chief Financial Officers eng mit dem langjährigen CEO Christian Franckenstein zusammenarbeiten. Die bisherige Finanzchefin Iris Ostermaier verlässt das Unternehmen zum 31. Oktober auf eigenen Wunsch. Julia Reuter gehörte bis April 2022 drei Jahre lang der Geschäftsführung von RTL Deutschland an und verantwortete dort die Bereiche Strategie, Personal und Kultur. Zuvor war sie 19 Jahre in diversen Positionen für RTLzwei tätig, darunter auch als CFO und COO. Nun also der Wechsel auf Produzenten-Seite.

Gesellschafter von Bavaria Film sind - über privatwirtschaftliche Tochtergesellschaften - der WDR, der SWR, der BR und der MDR sowie der Freistaat Bayern über die LfA Förderbank Bayern. WDR-Intendant Tom Buhrow, der dem Aufsichtsrat vorsitzt, und WDR Mediagroup-Chef Michael Loeb, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, erklären nun gemeinsam: "Wir freuen uns, dass Julia Reuter als Geschäftsführerin zur Bavaria Film kommt. Mit Julia Reuter gewinnen wir eine sehr erfahrene und branchenweit anerkannte Medienmanagerin für unser Unternehmen. In den vor uns liegenden Monaten gilt es, die angestoßenen internen Modernisierungsprojekte mit Hochdruck voranzutreiben und gleichzeitig die Gruppe gut durch die externen Herausforderungen zu steuern. Zusammen mit beiden Geschäftsführern werden wir überdies die Organisations- und Führungsstruktur der Bavaria Film überprüfen, um sicherzustellen, bestmöglich für die Zukunft aufgestellt zu sein. Diesen Prozess wollen wir spätestens Ende 2023 abgeschlossen haben."

Julia Reuter sagt: "Die Bavaria Film ist ein Unternehmen mit großer Tradition, das sich der anhaltenden Transformation in der Medienbranche und den damit verbundenen Herausforderungen mit offenem Visier stellt. Es erfüllt mich mit Freude, die Bavaria Film gemeinsam mit Christian, den ich schon lange kenne und schätze, wirtschaftlich erfolgreich weiterzuführen und eine moderne und flexible Organisation zu schaffen. Wir wollen ein Arbeitgeber für kreative Talente sein. Ich danke dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern für ihr Vertrauen und freue mich, mit dem gesamten Team der Bavaria loszulegen."