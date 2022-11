Zwei der bekanntesten Kinderserien aus Deutschland machen gemeinsame Sache. Von "Schloss Einstein" und den "Pfefferkörnern" wird seit wenigen Tagen in Erfurt und Umgebung ein Crossover gedreht. In der Geschichte sollen fünf Einsteinerinnen und Einsteiner gemeinsam mit drei Pfefferkörnern "unvergessliche Ferien" erleben.

Zur Handlung: Io und Joyce ("Schloss Einstein") bleiben in den Ferien heimlich in ihrem Internat. Dann wird dort nachts eingebrochen und sie beschließen, auf Verbrecherjagd zu gehen. Parallel dazu sind die Pfefferkörner Lou samt Freund Rafa und dessen Bruder Milan ebenfalls in Erfurt. Dort erfahren sie, dass ein gestohlener Goldschatz die Eröffnung einer wichtigen Ausstellung platzen lassen könnte. Die Hauptverdächtige ist eine Schülerin des Schloss Einstein. Am Internat angekommen treffen sie auf Io, Joyce und den inzwischen als Verstärkung binzugestoßenen Marlon.

Vor der Kamera agieren unter anderem Luna Winter, Kleon Lorenz, Cihan Cicek, Matilda Willigalla, Matti Schneider und Clara Jaschob. Ex-Einsteinerin Anna Steinhardt ist ebenfalls zu sehen, sie spielt die Mama von Sirius (Niels Krommes). "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner – Auf Gangsterjagd" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft. Die Drehbücher wurden von Charlotte Leser, Julia Thürnagel und Florian von Bornstädt geschrieben.

Yvonne Abele ist die Produzentin, Anne Schmidt ist die Producerin. Entstehen soll ein siebenteiliges Serienspecial, das am 24. März kommenden Jahres auf dem Lollywood-Sendeplatz des KiKA (19:30 Uhr) debütieren soll.