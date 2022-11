Dass "Promi Big Brother" in diesem Jahr nicht im Sommer, sondern erst am 18. November starten wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Offen ließ Sat.1 bislang allerdings, wie lange die neue Staffel der Realityshow diesmal dauern wird. Nun steht fest: Die Bewohnerinnen und Bewohner werden fast drei Wochen miteinander verbringen. Wie der Sender jetzt bestätigte, soll das Finale am am Mittwoch, den 7. Dezember um 20:15 Uhr steigen - ein ungewöhnlicher Termin, der sich allerdings damit erklären lässt, dass an diesem Tag kein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Zuletzt dauerte die Staffel zwei Tage länger.

Die WM ist zugleich der Grund, warum Sat.1 in diesem Jahr - abgesehen vom Staffel-Auftakt und der Finalshow - nicht auf Primetime-Ausgaben von "Promi Big Brother" setzen wird. Das Kalkül: Im Anschluss an die WM-Spiele sollen möglichst viele Zuschauerinnn und Zuschauer zu Sat.1 wechseln, um dem Sender mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft zumindest am späten Abend gute Quoten zu bescheren. Doch nicht nur auf die WM muss Sat.1 mit Blick auf die Programmierung Rücksicht nehmen: Um nicht mit "Wetten, dass..?" zu kollidieren, läuft "Promi Big Brother" am zweiten Abend sogar erst um 23:25 Uhr.

Um möglichst viele Fans des großen Bruders auf die zehnte Staffel hinzuweisen, hat Sat.1 jetzt übrigens eine Werbekampagne gestartet. Die ersten Trailer sind demnach im Fernsehen sowie auf den Online- und Social-Media-Kanälen von Sat.1 und "Promi Big Brother" zu sehen. Audio-Spots für Radio und Streaming, Digital-out-of-Home-Medien, sowie zahlreiche Online-Werbemittel und Social-Elemente sollen die Kampagne in den kommenden Wochen ergänzen.

Schauplatz der Kampagne ist eine fiktive Pressekonferenz, um - wie es von Seiten des Senders heißt - "vor dem großen Spiel die wichtigsten Fragen zu klären". In den Trailern bezieht der "Bundes-Big-Brother" mit seiner Pressesprecherin Marlene Lufen und Pressesprecher Jochen Schropp Stellung. Konzipiert und realisiert wurde die "Promi Big Brother"-Kampagne von Seven.One Creation, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group.