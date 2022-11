Als "Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rückführung der Münchner Evakuierten" fand 1959 erstmals eine Benefizgala im Circus Krone statt, die in den kommenden Jahren zunächst in loser Folge und ab den 70ern dann alljährlich im Weihnachtsprogramm als "Stars in der Manege" fortgeführt wurde. Neben einem jährlich wechselnden prominenten "Zirkusdirektor" traten auch weitere Promis mit eigens einstudierten Zirkus-Nummern darin auf, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

2009 zog die ARD dann allerdings angesichts rückläufiger Quoten einen Schlussstrich, zeigte zunächst nochmal ein Best-Of und beerdigte das Format dann ganz. Doch angesichts der weiter rollenden Retro-Welle kehrt nun auch dieser Klassiker ins Fernsehen zurück - allerdings nicht im Ersten, sondern bei Sat.1. Und diesmal will der Sender auch nicht nur einen, sondern gleich zwei Abende damit füllen.

Während die Aufzeichnungen für den 8. und 10. Dezember im Circus Krone in München angesetzt sind, ist die Ausstrahlung nach aktuellem Stand für zwei Freitage rund um den Jahreswechsel am 30. Dezember und 6. Januar geplant, wie aus der Ticketausschreibung hervor geht. Als "Zirkusdirektor" fungiert dabei Jörg Pilawa. Pilawa hatte 2001 schon einmal selbst an "Stars in der Manege" teilgenommen.

Wer sich diesmal in die Manege begeben wird, ist noch nicht bekannt. Die Macher versprechen aber "spannende Hochseilartistik, atemberaubende Luft- und Kraftakrobatik sowie einmalige Unterhaltungs-Acts" von Künstlern des Circus Krone sowie "hochkarätigen deutschen Stars". Produziert wird die Neuauflage von "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment. Die letzte Ausgabe in der ARD hatten übrigens 4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt, das Best-Of 2009 sogar über fünf Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Marktanteile allerdings schon damals eher mäßig.