Sollte es Zuschauerinnen und Zuschauer geben, die Gefallen gefunden hatten an der ersten Serie des Fußballthrillers "Das Netz" (Kritiken und der Verlauf der Reichweiten deuten nicht zwingend darauf hin), müssen diese sich bei der nächsten Serie "Das Netz – Prometheus" auf spätere Ausstrahlungszeiten als eigentlich geplant einstellen. So wird Das Erste die unter anderem mit Benjamin Sadler und Tobias Moretti besetzte Serie am Donnerstag kommender Woche nicht um 20:15 Uhr starten.

Die Auftaktfolgen laufen stattdessen um 22:20 und 23:05 Uhr. Zudem wird man an diesem Abend nur zwei Episoden statt der eigentlich geplanten vier zeigen. Um 20:15 Uhr setzt Das Erste nun auf eine Krimiwiederholung. Erneut zu sehen ist das "Großstadtrevier"-Primetimespecial, das im vorigen Jahr debütierte.



Neu ist, dass von "Das Netz – Prometheus" gleich vier Episoden am Freitag, 18. November laufen werden. Los geht es an diesem Abend um 22:50 Uhr, die letzte Szene wird entsprechend zu nachtschlafender Zeit gegen zwei Uhr gesendet. Auch am Samstag, 19. November – dem Tag vor dem WM-Start – verzichtet Das Erste somit auf die eigentlich primetimefüllende Ausstrahlung der Serie. Stattdessen startet um 20:15 Uhr die Wiederholung von "Die Toten am Meer", 90 Minuten später folgt eine "Donna Leon"-Folge. "Das Netz – Prometheus" findet mit den finalen beiden Episoden erst ab 23:40 Uhr statt. In der ARD Mediathek stehen alle acht Folgen bereits zum zeitlich flexiben Abruf bereit.

"Das Netz – Spiel am Abgrund" hatte vergangene Woche schon am ersten Abend sukzessive Zusehende verloren. Die weiteren Folgen, gesendet dann am zurückliegenden Freitag- und Samstagabend, landeten bei weit einstelligen Marktanteilen, mitunter schauten weniger als zwei Millionen Personen zu.