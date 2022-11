am 09.11.2022 - 11:22 Uhr

Sat.1 hat einen Sendetermin für seinen erstmals von Jörg Pilawa präsentierten Jahresrückblick gefunden: Dieser soll nun am Mittwoch vor Weihnachten, also am 21. Dezember 2022, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Inhaltlich dürfte es spannend werden, wie exakt der Sender und die herstellende Produktionsfirma Cheerio Entertainment die dann zurückliegenden zwölf Monate wirklich abbildet.

In puncto Jahresrückblick kommen andere Sender Sat.1 zuvor. Der erstmals von Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg präsentierte RTL-Rückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" wird am 11. Dezember laufen, für den 15. Dezember ist im ZDF die Ausstrahlung von "Markus Lanz - Das Jahr 2022" angedacht. Einen Tag später blicken "heute Show" und ein "Satirischer Jahresrückblick" im ZDF auf die vergangenen Monate. Der "ARD Jahresrückblick" wird am 20. Dezember ab 22:50 Uhr gezeigt.