Am 28. Oktober stellte Netflix die von Edward Berger inszenierte Neuverfilmung des Klassikers "Im Westen nichts Neues" (internationaler Titel: "All Quiet on the Western Front") online und führt damit seither die Netflix-eigenen Abrufcharts in der Kategorie nicht-englischsprachige Filme an.In der zweiten Woche wurde der Film 39,95 Millionen Stunden gestreamt, gemeinsam mit der ebenfalls schon starken ersten Woche summiert sich das auf nun 71,45 Millionen Streaming-Stunden.

Das reicht bereits, um damit die Allzeit-Charts von Netflix im Bereich nicht-englischsprachiger Filme zu entern. "Im Westen nichts Neues" liegt hier nun bereits auf dem siebten Platz und hat gute Chancen, im Ranking noch einige Plätze nach oben zu klettern, da maßgeblich für die Hitliste die Nutzung in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung ist, die ja noch nicht abgelaufen sind. Ganz vorne rangiert hier übrigens mit "Blood Red Sky" ebenfalls ein Film aus Deutschland.

Auch wenn man englisch-sprachige Filme mit berücksichtigt, würde sich "Im Westen nichts Neues" in der vergangenen Woche übrigens auf Platz 2 einsortieren, nur "Enola Holmes 2" generierte mit rund 64 Millionen Streaming-Stunden eine noch etwas höhere Nutzung. Die Alltime-Charts führt hier "Red Notice" mit 364 Millionen Streaming-Stunden knapp vor "Don't look up" an.