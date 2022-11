am 09.11.2022 - 17:14 Uhr

Schon den ganzen Mittwoch über muss sich die ARD flexibel zeigen, um ihr Programm aufrecht zu erhalten. Hintergrund sind Warnstreiks. Mit diesen reagiere man auf die "festgefahrenen Verhandlungsstände" in der aktuell laufenden Tarif-Auseinandersetzung, teilte ver.di am Tag zuvor mit. Das Bestreben der ARD-Anstalten ist freilich, die Auswirkungen auf das Programm so gering wie möglich zu halten.