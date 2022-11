Das Erste hat die Ausstrahlung einer zweiten Staffel von "Kommissar Wisting" angekündigt. Erneut wird der norwegische Ermittler im Rahmen der Festtagsprogrammierung nach Weihnachten zu sehen sein. Konkret strahlt der Sender die neuen Fälle ab dem zweiten Weihnachtstag - los geht es am 26. Dezember um 21:45 Uhr und damit im Anschluss an den weihnachtlichen München-"Tatort" mit dem Titel "Mord unter Misteln". Drei Tage später folgen die weiteren beiden Teile des Falls "Der Atem der Angst".

In dem Vierteiler jagt Kommissar Wisting (Sven Nordin) einen entflohenen Serienkiller und gerät dabei selbst in ein perfides Katzund Maus-Spiel. In "Der Nachtmann" - dem zweiten Vierteiler der neuen Serienstaffel - wird ein minderjähriges Mordopfer in einer verstörenden Inszenierung öffentlich zur Schau gestellt. Dieser Fall wird ab dem 1. Januar im Ersten ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann die gesamte zweite Staffel zudem schon ab dem 23. Dezember in der ARD-Mediathek ansehen.

Die Serie beruht auf den Bestsellern "Wisting" des norwegischen Autors Jørn Lier Horst. Horst bedient sich beim Schreiben seiner Krimireihe an einer Sammlung eigener Erfahrungen. Bevor Jørn Lier Horst zu einem der meistgelesenen skandinavischen Buchautoren avancierte, lebte er das Leben seiner Romanfigur - als leitender Hauptkommissar bei der norwegischen Kripo.

Bei "Kommissar Wisting" handelt es sich um eine Produktion der Wistong Seasong 2 AS (Cinenord) in Koproduktion mit Viaplay sowie der ARD Degeto für die ARD. Regie führt Trygve Allister Diesen, der gemeinsam mit Jadranko Mehic und Vegard Steiro Amundsen auch die Drehbücher verantwortet. Die Redaktion für die ARD Degeto übernimmt Patrick Noel Simon gemeinsam mit Sebastian Lückel.