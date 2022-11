Am 28. Dezember zeigt Das Erste ab 20:15 Uhr den Event-Zweiteiler "Riesending - Jede Sekunde zählt" in einem Rutsch, in der Mediathek wird er bereits einen Tag zuvor veröffentlicht. Die Geschichte über eine spektakuläre Rettungsaktion beruht dabei auf einer wahren Begebenheit: Im Juni 2014 verunglückte der Höhlenforscher Johann Westhauser in der längste und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands, zwölf Kilometer tief im Berg. Fast zwei Wochen arbeiten Hunderte von Kletterern in einem spektakulären Einsatz daran, ihn zu retten. Über 700 Rettungskräfte aus fünf Nationen waren letztlich daran beteiligt.

Der Oscar-prämierte Regisseur Jochen Alexander Freydank hat das Drehbuch zu diesem Zweiteiler nach einer Geschichte von Johannes Betz geschrieben und in Szene gesetzt. Vor der Kamera sind unter anderem Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Sabine Timoteo, Christoph Bach, Sophie Rogall, Beat Marti, Philip Birnstiel, Roland Bonjour, Isaak Dentler und Roland Silbernagl zu sehen. Bei "Riesending - Jede Sekunde zählt" handelt es sich um eine Koproduktion von Senator Film (Produzenten: Ulf Israel, Reik Möller) mit BR, ARD Degeto und SWR in Zusammenarbeit mit Lotus Film, C-Films, Servus TV und SRF.

Begleitend gibt's zudem noch die Dokumentation "Tief im Fels - Überleben am Untersberg" zu sehen, die lineare Ausstrahlung erfolgt am 25. Dezember um 19:15 Uhr im BR Fernsehen.