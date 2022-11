Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph I. sind zurück auf dem Bildschirm: Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch die sechs neuen Folgen von "Sisi" rund um Weihnachten zu sehen geben. Die zweite Staffel, produziert von Story House Productions, läuft dabei erneut zunächst beim Streamingdienst RTL+: Dort steht die Serie mit Dominique Davenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen ab Freitag, den 16. Dezember zum Abruf bereit.

Wer lieber auf die Free-TV-Ausstrahlung warten möchte, muss sich allerdings nicht lange in Geduld üben: RTL zeigt die zweite Staffel von "Sisi" am Dienstag, den 27. und Mittwoch, den 28. Dezember jeweils um 20:15 Uhr. Damit laufen in diesem Jahr jeweils drei Folgen am Stück, nachdem der Privatsender die erste Staffel noch in Doppelpacks ausgestrahlt hatte. Zur Einstimmung ist diesmal zudem auch Vox an Bord: Dort werden am 16. und 17. Dezember noch einmal sämtliche Folgen der ersten Staffel zu sehen sein.

Wer nicht genug haben kann, kann sich darüber hinaus auch einen Podcast rund um die Kaiserin anhören. "Sisi - Ihrer Zeit voraus" ist exklusiv in der RTL+ Musik-App abrufbar, die gerade erst um die Podcast-Sparte erweitert worden ist. Host Tim begibt sich darin in Wien auf die Spurensuche in Sisis Vergangenheit und trifft Menschen, die Geschichten über die Sisi erzählen können.

Und so geht es in der Serie weiter: In der zweiten Staffel schenkt Sisi ihrem Franz endlich einen Thronfolger. Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist sie jedoch der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.