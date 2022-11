am 15.11.2022 - 14:39 Uhr

Wie geht es weiter bei Sky Deutschland? Seit Comcast Ende Oktober durchsickern ließ, dass man über einen Verkauf der deutschen Pay-TV-Tochter nachdenkt, ist die Zukunft des Unternehmens unklar. Offiziell Interesse bekundet hat bislang niemand. Nach DWDL.de-Infos hatte es in der Vergangenheit schon Verhandlungen mit 1&1 gegeben, vergangene Woche berichtete Reuters dann, dass auch ProSiebenSat.1 Gespräche mit Comcast aufgenommen habe, die sich aber noch in einem frühen Stadium befinden sollten.

Sollte es das Interesse gegeben haben, scheint es inzwischen jedenfalls bereits wieder erloschen zu sein. Finanzchef Ralf Peter Gierig sagte anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag gegenüber Reuters nun, dass man kein Interesse an einer Übernahme von Sky Deutschland habe. Stattdessen wolle man sich aufs lineare Free-TV und das Digital-Geschäft konzentrieren.

Das Pay-TV-Geschäft, in dem Sky tätig ist, sei in Deutschland hingegen historisch schon immer schwierig gewesen. Tatsächlich hat sich ProSiebenSat.1 auch bei seinem Streamingdienst Joyn entschieden, hauptsächlich auf Werbefinanzierung zu setzen - das Bezahlangebot Joyn Plus+ gibt es zwar, es steht aber nicht im Zentrum der Strategie.

Eine Übernahme von Sky Deutschland wäre dementsprechend einem Strategieschwenk gleich gekommen - hätte andererseits aber auch eine Ergänzung zum bisherigen Werbegeschäft dargestellt, das aktuell angesichts des wirtschaftlichen Umfeld Schwierigkeiten bereitet. ProSiebenSat.1 verzeichnete einen rückläufigen Umsatz und Gewinn und musste kürzlich die Prognose fürs laufende Jahr erneut nach unten anpassen.