am 16.11.2022 - 10:23 Uhr

Um 30 Prozent will die Social Chain AG im kommenden Jahr ihre Kosten senken und baut im Zuge dessen unter anderem Personal ab und will die Organisation effizienter aufstellen. Grund sei das "drastisch veränderte Marktumfeld", wie es in einer Mitteilung heißt. Auch die Unternehmensführung wird dabei neu aufgestellt. Georg Kofler, der größter Anteilseigner des Unternehmens ist und bislang Aufsichtsratschef war, übernimmt als neuer Vorstandsvorsitzender nun die operative Führung.

Der bisherige CEO Wanja S. Oberhof soll sich stattdessen allein ums US-Geschäft kümmern. Ralf Dümmel, dessen DS Produkte vor einem Jahr von der Social Chain AG übernommen worden war, scheidet aus dem Vorstand aus und soll sich nun als alleiniger Geschäftsführer wieder ganz um DS Produkte kümmern. CFO des Unternehmens bleibt Andreas Schneider.

Kofler sagt zu dem Umbau: "Als Unternehmer und Hauptaktionär setze ich auf das Geschäftsmodell der Social Chain AG. Wir wissen alle um das schwierige Marktumfeld. Ich habe in meinem beruflichen Leben des Öfteren erfahren und bewiesen, dass gerade unter dem Druck von Krisen neue unternehmerische Chancen erwachsen. Unser Team, unsere Geschäftspartner und unsere Aktionäre können sich darauf verlassen, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen werden, um die Social Chain AG in eine profitable und nachhaltige Zukunft zu führen."

Ralf Dümmel wiederum sagt: "Meine Stärken liegen im direkten operativen Geschäft: Ärmel aufkrempeln, Produkte finden, Innovationen vorantreiben, Vertrieb über sämtliche Kanäle organisieren – das ist mein Leben. Die Neuaufstellung im Vorstand und der Organisation schaffen mir dazu den notwendigen Freiraum." Wie es bei der "Höhle der Löwen" weiter geht, ist aktuell noch nicht bekannt. Zuletzt hatte es unbestätigte Meldungen gegeben, dass Georg Kofler künftig nicht mehr als Investor in der Vox-Show auftreten wird. Ralf Dümmel soll aber weiterhin an Bord sein.