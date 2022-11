Comedian Bülent Ceylan wird in den kommenden Wochen mit gleich zwei Formaten in der ARD vertreten sein. Zum einen wird sein aktuelles Solo-Bühnenprogramm, das auf den Namen "Luschtobjekt" hört, am 29. Dezember dieses Jahres ab 22:15 Uhr im SWR Fernsehen laufen. Schon ab dem 9. Dezember soll es sich in der ARD Mediathek abrufen lassen. Das Erste plant eine Ausstrahlung zudem am 12. Januar kommenden Jahres ab Mitternacht.

Neben "Luschtobjekt" hat der SWR bei Kimmig Entertainment zudem sechs Folgen der Comedy-Tutorial-Show "Babbel Net!" bestellt. Dieser kurpfälzische Ausspruch geht in Richtung derer, die Unsinn erzählen. Davor will Bülent Ceylan sein Publikum bewahren und verrät in seiner Show deshalb all das, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen sollte, "um auf jeder Party mitreden zu können", wie es in einer Beschreibung des neuen Formats heißt. In der neuen Sendung lässt sich Ceylan unter anderem zum "Kuschler" ausbilden oder schießt einen Döner in die Stratosphäre.



Das SWR Fernsehen zeigt die sechsteilige erste Staffel ab dem 13. Januar immer freitags um 23:30 Uhr. Einen Tag zuvor startet das Format in der ARD Mediathek. Ein Ausbau der Zusammenarbeit scheint durchaus möglich: Ceylan sagt: "Ich bin mega glücklich, zwei so tolle Projekte mit dem SWR zu realisieren, und freue mich sehr auf alles, was noch in der gemeinsamen Zukunft entsteht!"

Zuletzt arbeitete Bülent Ceylan schon für das ZDF – dort präsentierte er mit "Don't stop the Music" eine Factual-Sendung. 2018 war bekannt geworden, dass sich der Komiker exklusiv an Sat.1 gebunden hatte. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstand dann auch die Show "Game of Games", die allerdings nicht langlebig war. Allzu viele Ideen hatte man bei Sat.1 aber offenbar nicht für die weitere Zusammenarbeit. Zuletzt war Bülent Ceylan bei Seven.One unter anderem Teil der "The Masked Singer"-Welt. In der Show war er einst als Engel aufgetreten.