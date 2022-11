Der NDR hat am Freitag mitgeteilt, dass künftig erstmals in der über 20-jährigen Geschichte der "NDR Quizshow" eine Frau die Moderation übernehmen wird: Laura Karasek. In den Anfangsjahren stellte Ludger Abeln die Fragen, danach übernahm für rund acht Jahre Carlo von Tiedemann. Es folgte eine eher kurze Ära mit Alexander Bommes als Moderator, seit 2014 war Jörg Pilawa der Gastgeber. Pilawa steht inzwischen in Diensten von Sat.1, die jüngerer Vergangenheit gesendeten Folgen waren Aufzeichnungen.

Ab Ende Dezember übernimmt nun Laura Karasek und sie startet kurz vor Silvester mit einem Prominentenspecial. Am 28. Dezember soll dieses ab 22:30 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt werden. "Ich liebe Quizshows, habe bisher immer gern als Kandidatin mitgemacht oder einfach zu Hause mitgeraten. Es war immer mein großer Traum, selbst mal eine Quizshow zu moderieren. Jetzt Gastgeberin dieser traditionsreichen Sendung zu werden, ist eine große Ehre für mich", sagt die künftige Moderatorin des NDR-Klassikers.

Abgesehen von der Moderation soll sich an der Sendung nichts ändern, wie der NDR mitteilte. Auch weiterhin treten Kandidatinnen und Kandidaten aus den fünf norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen im Wissenswettstreit rund um den Norden gegeneinander im Wissensduell an.

Erst kürzlich übrigens musste der NDR auch Pilawas Platz bei der "NDR Talkshow" neu besetzen. Hier ist seit diesem Herbst nun Johannes Wimmer in der Gastgeberrolle zu sehen. Pilawa hatte die "NDR Talkshow" von 2000 bis 2007 und erneut von 2019 bis eben 2022 moderiert.