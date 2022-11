Die 13. Staffel des BBC-Klassikers "Doctor Who" kommt kurz nach dem Jahreswechsel ins Free-TV. Der ARD-Spartensender One wird die neuen Folgen ab dem 3. Januar jeweils dienstags um 20:15 Uhr im Zweikanalton ausstrahlen. Es handelt sich dabei um die letzte Staffel, in der Jodie Whittaker den Doctor verkörpert.

Neben der neuen Staffel zeigt One auch die neuen Specials von 2021 und 2022, darunter "Die Macht des Doktors", in der Whittakers Nachfolger David Tennant erstmals zu sehen ist. Zusätzlich zur linearen TV-Ausstrahlung werden die neuen Folgen von "Doctor Who" darüber hinaus für jeweils 30 Tage in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen.

Neben "Doctor Who" hat One zudem weiteren europäischen Serienstoff für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. So soll die zweite Staffel der französischen Miniserie "Stalk" ab dem 27. Februar den Weg ins Programm schaffen. Deren Handlung setzt ein Jahr nach der ersten Staffel an. Während das Computergenie Lux (Théo Fernandez), und seine ENSI-Clique ihr drittes Studienjahr beginnen, beginnt ein mysteriöser Stalker auf dem Campus sein Unwesen zu treiben und scheint es auf Lux abgesehen zu haben.

One strahlt "Stalk" am 27. Februar und 6. März jeweils um 20:15 Uhr aus. Eine Woche zuvor wird die erste Staffel wiederholt. Beide Staffeln sind zudem ab dem 20. Februar für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.