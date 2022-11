© Rheinische Post

"Die beiden Titel, 'RP Online' und 'Rheinische Post', standen lange Zeit auch für eine redaktionelle Trennung: Auf der einen Seite die 'Digitalos' oder 'Onliner', auf der anderen Seite die 'Printler'. Diese besteht indes seit geraumer Zeit in dieser trennscharfen Form nicht mehr", heißt es. "Längst arbeiten die rund 300 Journalistinnen und Journalisten der 'Rheinischen Post' aus einer Hand für alle Kanäle, ganz gleich, ob in gedruckter oder digitaler Form ausgespielt."

Mit der Umbenennung und Zusammenführung der Marken geht zudem ein Relaunch des Portals einher. So erscheint die Website der "Rheinischen Post" ab sofort in neuem Design. Nach Angaben der Mediengruppe wurde zudem an Performance und Übersichtlichkeit gearbeitet. Das Grundkonzept des neuen Auftritts entwickelte Make, ein Hamburger Designstudio für Markenentwicklung und digitale Produkte. Eingeflossen in die neue Gestaltung seien aber auch Rückmeldungen der Community sowie Ergebnisse aus Nutzer- und Leser-Befragungen.

"Der Relaunch zahlt ein auf unsere ambitionierte Digital-Strategie und ermöglicht einen leichteren Zugang zu allen digitalen Produkten der 'Rheinischen Post'", so Oliver Horst, Geschäftsführer der RP Digital GmbH.