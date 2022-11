Nicht weniger als "intime Einblicke" ins "Imperium" von Ikke Hüftgold verspricht eine vierteilige Dokureihe, die RTL Up kurz vor Weihnachten auszustrahlen gedenkt. Am 21. Dezember will der Sender seine komplette Primetime ab 20:15 Uhr mit "Die Summerfields – Ikke Hüftgold und das Party-Schlager-Imperium" füllen. Die Summerfields sind mit Geschäftsführer Matthias Distel, alias Ikke Hüftgold zu einem erfolgreichen Party-Schlager-Produzenten geworden. Zum Party-Imperium gehören unter anderem auch die Macher des umstrittenen Sommerhits "Leyla". Die je rund einstündigen Episoden will nun "intime Einblicke" in eine Branche liefern, deren Protagonistinnen und Protagonisten in einem ständigen Spagat zwischen fortwährendem Abliefern und Privatleben abseits von Mallorca, Clubs und Events leben. Ikke sorgte indes zuletzt auch anderweitig für Aufsehen: Einerseits 2020 bei "Promi Big Brother" und dann durch seine Kritik an dem Sat.1-Format "Plötzlich arm, plötzlich reich". Am Ende gab es ein Happy End.