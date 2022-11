Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. Wie der "Kurier" berichtet, ist Hörbiger an diesem Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Sie zählte zu den beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum und wurde vor allem durch ihre zahlreichen Fernsehrollen bekannt.

Ihre Karriere begann die Tochter des Schauspieler-Ehepaars Attila Hörbiger und Paula Wessely in den 1950er Jahren, als sie in dem Film "Der Major und die Stiere" debütierte. Es folgte eine Schauspielausbildung in Wien, an die sich eine große Karriere anschloss, die auch diverse Serienrollen umfasste. So spielte Hörbiger ab 1965 zunächst an der Seite von Willy Millowitsch in der ARD-Serie "Donaugeschichten". Später verkörperte sie die Rolle der Gräfin von Guldenburg in dem ZDF-Erfolg "Das Erbe der Guldenburgs".

Auch ab Ende der 1990er Jahre übernahm Christiane Hörbiger noch einmal eine Serien-Hauptrolle: Über fünf Staffeln hinweg verkörperte sie die Wiener Juristin Julia Laubach in der deutsch-österreichischen Produktion "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Doch auch abseits davon wusste Hörbiger zu überzeugen - etwa durch ihre Rolle in Helmut Dietls Satire "Schtonk!", der gar als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert gewesen ist. Daneben machte sich Hörbiger im Theater einen Namen, etwa auf der Bühne des berühmten Wiener Burgtheaters. Wie schon ihre Eltern und ihre beiden Schwestern stand Hörbiger außerdem bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne.

Während ihrer Karriere erhielt Christiane Hörbiger zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis für "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", "Die Schwiegermutter" und "Schimanski muss leiden". In den zurückliegenden Jahren nahm sie außerdem unter anderem die Platin Romy, den Bayerischen Filmpreis und die Goldene Kamera für ihr Lebenswerk entgegen.