Wie "Spiegel" und "Medieninsider" übereinstimmend berichten, hat Johannes Boie in einer internen Sitzung nach Tagen der Unsicherheit verkündet, dass Alexandra Würzbach und Claus Strunz ihre Posten in der "Bild"-Chefredaktion behalten. Dementsprechend bleibt Würzbach weiterhin redaktionell für "Bild am Sonntag" zuständig, Claus Strunz für die zuletzt deutlich zurechtgestutzten TV-Aktivitäten. Robert Schneider wird als Neuzugang für "Bild" zuständig sein - und allesamt berichten sie künftig an Johannes Boie als Vorsitzendem der Chefredaktion. Zuvor waren Strunz und Würzbach direkt Springer-Chef Mathias Döpfner unterstellt gewesen.

Damit enden mehrere Tage des Führungschaos bei "Bild". So hatten wiederum "Spiegel" und "Medieninsider" schon Ende vergangener Woche berichtet, dass der derzeitige "Focus"-Chefredakteur Robert Schneider als Chefredakteur zu "Bild" wechseln solle. Gleichzeitig hatte es geheißen, dass Würzbach und Strunz vor der Ablösung stünden. Der Verlag hatte diese Spekulationen intern wie extern zunächst unkommentiert - und somit auch unwidersprochen gelassen. Nun fällt der Umbau also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt deutlich kleiner aus als zunächst angenommen.